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Altı aylık kızı için üretmeye başlamıştı: 4 ülkeye ihraç ediyor

Altı aylık kızı için üretmeye başlamıştı: 4 ülkeye ihraç ediyor

12:0428/06/2025, Cumartesi
AA
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Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle ahşap oyuncak atölyesi kuran Betül Fırat, ürettiği oyuncakları iç piyasanın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç ediyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fırat, 2017 yılında 6 aylık kızı için kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici bir oyuncak arayışına girdi.


Piyasalarda aradığı özelliklerde ürün bulamayan Fırat, kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretmeye karar verdi.


Başlangıçta evinin balkonunda üretime başlayan Fırat, zamanla gelen taleplerin artmasıyla birlikte daha profesyonel adımlar attı.

2019'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile tanışan Fırat, aldığı kurulum desteği ile mahallede mini bir atölye kurdu.


Burada seri üretim yapan Fırat, yıllar içinde aldığı makina ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini yükseltti.

Fırat'ın daha çok eğitime yönelik yaptığı "sesli harfler", "yazmaya başlıyorum", "daire denge", "kaydırmalı puzzle", "desen matrisi", "ağaç eşleştirme oyunu" ve "çarkıfelek" gibi ürünler yurt içi ve dışından alıcı buluyor.


Betül Fırat, ürettikleri oyuncakların doğal malzemelerden yapıldığını ve çocukların sağlığına zarar vermediğini söyledi.

Sağlıklı oyuncakların önemine değinen Fırat, "Çocuğuma kimyasal içermeyen sağlıklı eğitici oyuncaklar ararken bu işe başladım. O dönemde Türkiye'de ahşap oyuncak çok yaygın değildi. Olanlar da oldukça pahalıydı ve temin süresi uzundu. Kendi el becerimi kullanarak üretime başladım." diye konuştu.


Anaokulu öğretmeni olan eşinin yönlendirmesiyle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekleyecek oyuncaklara yöneldiğini belirten Fırat, yakın çevresinden gelen taleplerle birlikte üretiminin arttığını dile getirdi.

4 ülkeye ihracat yapıyor


Balkonda başlayan üretim serüveninin ihracata uzanmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Fırat, şunları söyledi:


"Şu an 45 farklı ürün çeşidim var. Ürünlerim özellikle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekliyor. Aynı zamanda bu oyuncaklar çocuklara katkı sağlıyor. Tüm ürünlerim güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgelidir. Kimyasal testleri, Türkiye'deki yetkili bir laboratuvar firması tarafından yapılmıştır. Oyuncaklar, hem sağlam, hem dayanıklı hem de geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir malzemelerden üretilmiştir. Ürünlerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yer buluyor. ABD, Fransa, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerle ürünleri ihraç ediyorum."

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