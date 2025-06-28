Altı aylık kızı için üretmeye başlamıştı: 4 ülkeye ihraç ediyor

4 ülkeye ihracat yapıyor





Balkonda başlayan üretim serüveninin ihracata uzanmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Fırat, şunları söyledi:





"Şu an 45 farklı ürün çeşidim var. Ürünlerim özellikle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekliyor. Aynı zamanda bu oyuncaklar çocuklara katkı sağlıyor. Tüm ürünlerim güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgelidir. Kimyasal testleri, Türkiye'deki yetkili bir laboratuvar firması tarafından yapılmıştır. Oyuncaklar, hem sağlam, hem dayanıklı hem de geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir malzemelerden üretilmiştir. Ürünlerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yer buluyor. ABD, Fransa, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerle ürünleri ihraç ediyorum."