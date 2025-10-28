Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kentin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli için öngördüğü beş günlük hava tahmin raporu ise şöyle: