Ankara'da sağanak yağmur: Yollar göle döndü şimşekler geceyi aydınlattı

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle suyla kaplanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.
Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.