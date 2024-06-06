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Ankara'da sağanak yağmur: Yollar göle döndü şimşekler geceyi aydınlattı

23:26 - 6/06/2024 четверг
Güncelleme: 23:32 - 6/06/2024 четверг
AA

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle suyla kaplanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

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Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.

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Ankara'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.

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#Ankara
#Sağanak Yağış
#Şimşek
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