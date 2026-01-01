Yeni Şafak
Ankara'da sahipsiz köpek dehşeti: Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı, 'Çocuğu paramparça ettiler'

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Davut Elhamut (8), hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Davut Elhamut’un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış...

Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk...

Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

