Ankaralıların çilesi bitmiyor: İçme suyunu bidonlarla çeşmeden karşılıyorlar

Başkentte yaşanan dönüşümlü su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerdeki vatandaşlar, çeşmelerden içme suyu temin ediyor. Pursaklar ilçesindeki Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar caddelerdeki çeşmelerden su dolduruyor.
Ankara Pursaklar’da bir haftadır süren dönüşümlü su kesintileri nedeniyle Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde yaşayanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle çeşmelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Su kesintilerinin belirsizliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, suların belirli bir program dahilinde verilmesini talep ediyor.
Karanlıkta kalanlara diğer vatandaşlar araç farlarıyla destek oluyor.
Bölge esnafı, şebeke suyunun kesilmesiyle birlikte bidon ve damacana satışlarında patlama yaşandığını belirtiyor.
Yemek, bulaşık ve kişisel temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, marketlerden su taşıyarak hijyen sağlamaya çalışıyor.
Su kesintisi sadece deposu olmayanları değil, deposu olanları da vurdu.
İş dönüşü dinlenmek yerine çeşme başında su sırası bekleyen vatandaşlar, günlük hayatlarının felç olduğunu ifade ediyor.
