Ara tatiller iptal mi edilecek? Binlerce öğretmene soruldu: Yüzde 80 detayı dikkat çekti

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; eğitim takviminde yılda iki kez uygulanan birer haftalık ara tatillerin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevzuat gereği öğrencilerin yılda 180 iş günü okula devam etme zorunluluğunu hatırlatarak teknik bir ayrıntıya dikkat çekti.





BU TEKNİK BİR ZORUNLULUK





Bakan Tekin, tatillerin tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığını ancak takvimdeki sıkışıklığa çözüm arandığını belirterek, "Ramazan ve Kurban Bayramı aynı eğitim dönemine denk gelip dokuzar günlük tatiller oluştuğunda, ara tatili takvime yerleştirmek teknik olarak imkansız hale gelebiliyor" dedi. MEB, yapılacak teknik çalışmaların ardından bu konuda son kararı verecek.