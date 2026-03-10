Ara tatiller iptal mi edilecek? Binlerce öğretmene soruldu: Yüzde 80 detayı dikkat çekti

Eğitim-öğretim takviminde yılda iki kez uygulanan birer haftalık ara tatillerin geleceği konusundaki değerlendirmeler sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mevzuat gereği uyulması gereken 180 iş günü kuralını ve dini bayramların oluşturduğu takvim sıkışıklığını teknik bir mesele olarak ele alırken; eğitimcilerin konuya bakış açısı geniş çaplı bir saha araştırmasıyla ortaya kondu. İşte detaylar.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışma takviminde yer alan birer haftalık ara tatillerin geleceği, eğitim camiasının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bakanlığın mevzuat gereği üzerinde durduğu "180 iş günü" zorunluluğu ve teknik takvim sıkışıklığına karşın, sahadan gelen veriler uygulamanın devam etmesi yönünde güçlü bir talebi ortaya koyuyor. Türk Eğitim Sen tarafından Türkiye genelinde binlerce eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırması, ara tatil modelinin öğretmenler nezdindeki karşılığını rakamlarla gözler önüne serdi.
ÖĞRETMENLER ARA TATİL İSTİYOR
MEB’in gündemindeki “Ara tatiller kaldırılsın mı?” sorusuna eğitim camiasından çok net bir yanıt geldi. Yapılan son araştırmaya göre öğretmenlerin %80,5’i, motivasyon kaybı tartışmalarının aksine tatilin kalmasından yana görüş bildirdi.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; eğitim takviminde yılda iki kez uygulanan birer haftalık ara tatillerin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevzuat gereği öğrencilerin yılda 180 iş günü okula devam etme zorunluluğunu hatırlatarak teknik bir ayrıntıya dikkat çekti.
BU TEKNİK BİR ZORUNLULUK
Bakan Tekin, tatillerin tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığını ancak takvimdeki sıkışıklığa çözüm arandığını belirterek, "Ramazan ve Kurban Bayramı aynı eğitim dönemine denk gelip dokuzar günlük tatiller oluştuğunda, ara tatili takvime yerleştirmek teknik olarak imkansız hale gelebiliyor" dedi. MEB, yapılacak teknik çalışmaların ardından bu konuda son kararı verecek.
YÜZDE 80,5 HAYIR DEDİ
Tartışmaların odağında Türk Eğitim Sen tarafından Türkiye genelinde 2 bin 748 öğretmenin katılımıyla bir saha araştırması yapıldı. Ankete katılan eğitimcilerin ezici çoğunluğu (%80,5), ara tatilin kaldırılması fikrine “Hayır” diyerek mevcut sistemin korunmasını istedi.
Ara tatilin kaldırılmasına en yüksek tepki %83 ile ortaokul öğretmenlerinden gelirken, lise öğretmenlerinde bu oran %75,4 olarak ölçüldü.
Tatilin devamını savunanlar; bu bir haftalık aranın stresi azalttığını, hem öğrenci hem de öğretmen için "psikolojik bir nefes alanı" oluşturduğunu vurguluyor.
Öte yandan, tatilin kaldırılmasını isteyen %19,5’lik kesim ise gerekçe olarak tatil dönüşü yaşanan konsantrasyon kaybını ve akademik verimlilikteki düşüşü gösteriyor.