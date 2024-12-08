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Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

08:598/12/2024, Pazar
DHA
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Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

Temizlik ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde Rize-Artvin kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi.

Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanırken, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

YOL, 4 METRELİK TOPRAK YIĞINI İLE DOLMUŞ


Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, kara yolunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprak yığını olduğunu söyledi.

Bölgede ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını aktaran Vali Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi ihbar gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz" dedi. 

#Artvin
#Arhavi
#Karadeniz Sahil Yolu

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