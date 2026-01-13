Yeni Şafak
Ari bölgede şap alarmı: Giriş çıkışlar durduruldu bölge karantinaya alındı

12:1813/01/2026, Salı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısevindikli Mahallesi’nde şap hastalığı görüldü. Yetkililer, vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin alınan tedbirlere titizlikle uyması gerektiğini vurgularken, şap hastalığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Edinilen bilgiye göre, ari bölge statüsünde bulunan yerlerden Muratlı ilçesinin Yukarısevindikli Mahallesi’nde hastalığın tespit edildiği, işletmede bulunan tüm hayvanların, mevzuat gereği kesimine karar verildi. 

Hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

İşletme ve çevresinde gerekli biyogüvenlik önlemleri alınırken, hayvan giriş-çıkışları da geçici süreyle kısıtlandı.


Yetkililer, vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin alınan tedbirlere titizlikle uyması gerektiğini vurgularken, şap hastalığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şap hastalığı tespit edilmiş, hayvan giriş-çıkışları yasaklanmıştı.

#Tekirdağ
#Muratlı
#Şap hastalığı
#karantina
