Haksız zam yapan ağır ceza alır
Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış bahanesiyle ürünlerinde zamma hazırlanan işletmeleri sert bir dille uyardı. Denetim ekiplerini 81 ilde sahaya süren bakanlık, tüketiciyi mağdur eden haksız fiyat artışlarına karşı, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
Pilotun son sözleri: Arıza çok büyük
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Ankara’da düşüşü tüm boyutlarıyla araştırılıyor. 20.31’de kuleyle irtibat kuran pilot, havacılıkta acil durumu ifade eden “PAN, PAN” sözlerini kullandı. 20.38’de uçakla irtibat koparken pilotun son sözleri, “Arıza çok büyük” oldu.
Derbi zaferi umut verdi
Uzun süredir üzerinde kara bulutlar dolaşan Beşiktaş, kupada Fenerbahçe’yi iyi bir mücadele ile yenince, ikinci yarıya dair umutlar arttı. Siyah-beyazlıların ivmesi yukarı doğru gitmeye başladı.