Arsasından geçen yolu mahkeme kararıyla ulaşıma kapattı

Asra sahibi: Mahkeme kararı ile kapatıldı





Asra sahibi Ergün Sever, “1,5 sene önce hukuki süreç başladı. Mahkemeyi 1,5 ay önce kazandık ve sonlandı. İcra Müdürlüğü'nden kapattırma kararı ile kapatıldı. Mahkeme kararı ile resmi olarak kapatılmıştır. O binalar oraya yapılırken benim arsamın üzerinden geçmediler. O yolu açmaya çalıştıklarında 1,5 sene oldu. O binaları hangi yoldan yaptılarsa o yoldan devam etsinler, benim arsama herhangi bir tacizde bulunmasınlar” dedi.





"Hem arsama girdiler hem hakaret ettiler"





Yol yapılırken mahalleden bazı kişilerin üstüne yürüyüp hakaret ettiklerini söyleyen Sever, “Onları dava etmedim ama karakola da gittik orada hukuki işlemler başlatıldı. Orada hem arsama izinsiz bir şekilde girip yol yapmaya kalktığında, hem hakarete uğruyorum hem üzerime yürüdüler. Bana gelseler, insan gibi deseler ki ‘arkadaş bizim derdimiz var' gelip bana hallerini insan gibi anlatsalar sıkıntı yok ama orda kasten yapılıyor. Bu dünyada da adalet var, yani ben adalete güvendim, adalete sığındım, gittim, hukuki yoldan işlemlerimi başlattım ve de sonuçlar bunları getirdi” diye konuştu.

Mahallelinin ziyaret ederek sorunlarını anlattığı Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, konu ile ilgileneceğini ve çözüm bulacaklarını dile getirdi.



