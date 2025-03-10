Artvin'de heyelan faciası: 2 katlı ev 50 metre sürüklendi

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi. Heyelan sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken, heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Orta Hopa Mahallesi'ndeki eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol kenarındaki Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı ev, temeliyle birlikte bulunduğu yerden kayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.
AFAD ekiplerinin bölgedeki risk analiz çalışmaları devam ediyor.
Ev sahibi Hikmet Kapucu, dün gece kendi evimde saat 10.00 sıralarında bir kayma olduğunu belirterek "Şehir şebekesinde kaçaklar vardı. Evin alt tarafında su geçti. O suyun toprağı yumuşatması nedeniyle evimiz kaydı. Büyük mağduriyetimiz var, ne olacak bilmiyorum" dedi.
HOPAK Ekip Lideri Emin Üçüncü ise gece komşuların ihbarı üzerine kademeli olarak kaymaya başladığı bilgisini aldıklarını belirterek "Bilirkişi ekipleriyle birlikte incelemelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda heyelan olmuş durumda. İki katlı ev kademeli olarak bulunduğu yerden 50 metre heyelanla birlikte kaymış durumda. O esnada evin içinde kimsenin olmaması, can kaybını önlemiş oldu. Zeminin balçık şeklinde aktığını görüyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor. Gerekli önlemler alınıyor, çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.