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Artvin'de korkunç kaza: Dolmuş TIR'a çarptı çok sayıda yaralı var

Artvin'de korkunç kaza: Dolmuş TIR'a çarptı çok sayıda yaralı var

13:205/03/2025, Çarşamba
DHA
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Artvin'in Hopa ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki TIR'a çarptı. 12 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatılırken polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hopa- Borçka kara yolunda meydana geldi.


Hopa'dan Borçka yönüne giden Y.K. idaresindeki 08 D 5020 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 TIR'a arkadan çarptı.


Kazada minibüs şoförü dahil, 12 kişi yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından dolmuştan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.


Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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