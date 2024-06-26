Artvin'de sağanak: Yollar göle döndü

Ekiplerimiz şu an olası yeni yağış ve taşkınlar için hazırda beklemektedir. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Arhavi halkının güvenliği ve refahı için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Arhavi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güç birliği içinde, olası risklere karşı birlikte hazırız."