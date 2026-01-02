Asrın felaketinden sonra ilk cuma: Habib-i Neccar Camisi'nde yeniden ezan sesi yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan, milattan sonra 7'nci yüzyıla uzanan geçmişi ile tarihe tanıklık eden, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi, aslına uygun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ibadete açıldı.