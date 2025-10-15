Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Avcılar'da evsizler tahliye edilen binanın duvarlarını kırıp yapıyı mesken edindi: 3-4 kez yangın çıkardılar

Avcılar'da evsizler tahliye edilen binanın duvarlarını kırıp yapıyı mesken edindi: 3-4 kez yangın çıkardılar

11:5515/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle 4 yıl önce tahliye edilen ancak ev sahipleri anlaşamadığı için yıkılamayan binaların giriş noktaları kapatıldı. Beton duvarları kıran evsizler, binayı mesken tuttu.

Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bazı sakinleri, bir süre önce oturdukları binanın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılabilmesi için evlerini tahliye etti.

Bazı ev sahipleri ise bu karar üzerine dava açarak binanın yıkılmasını engelledi. Bu sürede tamamen boşaltılan binayı evsizler mesken tutunca önlem amacıyla kapı ve zemindeki açık alanlar beton bloklar örülerek kapatıldı.

Binadan karot alabilmek için gelen görevliler zorunlu olarak küçük bir delik açarak içeri girdi. Bu açık kısım ise evsizler tarafından genişletilerek, farklı yerlerden giriş noktaları oluşturuldu. Binaya giren evsizler, burada kalmaya başladı.










'3- 4 DEFA YANGIN ÇIKARDILAR'


Aynı sokakta iş yeri bulunan Kerim Ceylan, "Evsizler küçük deliği büyüttü. Sürekli binaya girip çıkıyorlar. 3-4 defa yangın çıkardılar, itfaiye geldi. Yıkılabilmesi için mahkeme sonucu bekleniyor. Bu binanın bütün mahalleye zararı var. Yıkılsın, bir an önce herkes rahat etsin" dedi.

#avcılar
#evsiz
#kentsel dönüşüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnsani yardım yeniden başlayacak: Gazze ve Mısır arasındaki Refah sınır kapısı açıldı mı?