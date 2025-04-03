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Avcılar'da iki otele silahlı saldırı

Avcılar'da iki otele silahlı saldırı

16:193/04/2025, Perşembe
DHA
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<p>Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.</p>
Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

Avcılar'da sabaha karşı iki otele tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar, otomobil ile kaçtı.

Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

#Avcılar
#Otel
#Saldırı

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