Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

23:441/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaçay Mahallesi 257 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.



Dumanın dağılmasının ardından apartman sakinleri kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Aydın
#Apartman
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları