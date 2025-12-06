Aylardır ödenmeyen haklar, işten çıkarılanlar, iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayanlar: İzmir’de belediye işçileri ‘çıplak ücrete' karşı 'çıplak ayak yürüyüşü' yapacak





‘EYLEMLİLİK SÜRECİ HAKLARIMIZ VERİLMEDİĞİ MÜDDETÇE FARKLI YÖNTEMLERLE DEVAM EDECEKTİR’





Gül taleplerini ise "İşten çıkarmalar durdurulsun; işe iade kararı verilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Ücretlerde yapılan kesintiler ödensin, haklarımız eksiksiz olarak yerine getirilsin. Zamanında ödenmeyen ikramiye, fazla mesai, gıda kartı, geriye dönük TİS farkı ve eğitim yardımları derhal ödensin. Demokratik ve meşru haklarımız doğrultusunda sürdüreceğimiz eylemlilik süreci haklarımız verilmediği müddetçe farklı yöntemlerle devam edecektir. İzmir halkının mağduriyet yaşamaması için belediye yönetiminin ivedilikle çözüm üretmesi elzemdir. Biz işçiler; gününde ödenmeyen ücretler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta, borçlarımız artmakta, temel geçim koşullarımız giderek daha da zorlaşmaktadır. İzmir’de gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden çalışan emekçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz. Ücretlerimizin düzenli yatırılmasını, hukukun ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, arkadaşlarımızın hak ettikleri işlerine geri dönmesini talep ediyoruz. İzmir’de yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu işçiler değildir. Bu kentin bir parçası olan biz emekçiler, halkın desteğini ve dayanışmasını bekliyoruz" diye sıraladı.