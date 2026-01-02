Yeni Şafak
Ayvalık'ta kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu

20:122/01/2026, Cuma
DHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Cunda Adası’ndaki Ortunç Koyu’nda dün gezinti yapan Ahmet Kabataş, kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Kabataş, durumu Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

 Sol arka bacağında büyük bir yara olan ve iç organları dışına çıkmış olan deniz kaplumbağası, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak, incelemek üzere götürüldü.

Deniz kaplumbağasının gemi pervanesine takılıp, yaralanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaplumbağayı bulan Ahmet Kabataş, "Ölü deniz kaplumbağasını bulduğumda dalga ön yüzgeçlerini oynatıyordu. Bu nedenle bir süre ölü olduğunu fark edemedim. Büyük ve güzel bir canlıymış. Yazık olmuş" diyerek yaşadıklarını anlattı.

