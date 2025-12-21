Babalarının öldürdüğü çocuklarının mezarını ‘anı bahçesi’ne çevirdi

'KADIN ŞİKAYET EDİYORSA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Cemile Yıldız, evinde de çocukları için bir oda oluşturdu. Yıldız, çocuklarının anılarını bu odada yaşatmaya çalıştığını söyleyerek, "Gündüz bir şekilde geçiyor da gece geçmesi çok zor. Gece çok zor geçiyor. Onlardan kalan son eşyalar bu odada. Gece odaya girip 'İyi geceler' demeden yatmıyorum. Kapısından bile geçecek olsam mutlaka kapıya dokunuyorum. Sanki onları yaşatmaya çalışıyorum. Çok saçma gelecek ama çocukların oynadığı evcilik var ya, gerçekten evcilik gibi; bazen odada bebeklerle oynuyorum. Kadınları koruyalım. Ya da neden biz kadınları korumak zorunda kalıyoruz? Çünkü tehlike zaten belli. Tehdit eden belli. Öfkeli olan, şiddet eğilimli olan zaten belli. Bir kadın şikayet ediyorsa göz ardı edilmemeli. Şu anda tehdit alan bir sürü kadın var. Birçok kadının sesi olmak için bu röportajı kabul ettim" ifadelerini kullandı.