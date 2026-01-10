Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
'Babanın hayrına yardım edeceğim' dedi, 770 bin lirayı böyle aldı: Akılalmaz dolandırıcılık

'Babanın hayrına yardım edeceğim' dedi, 770 bin lirayı böyle aldı: Akılalmaz dolandırıcılık

11:0010/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa’da görev yapan bir öğretmen, kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" denilerek 770 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin, öğretmenle whatsapp üzerinden görüntülü konuşurken, kendisini karakolda gibi gösterip, yanına asker bile çağırdığı öğrenildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle telefonla görüşmeye başladı. Şüpheli, daha önce Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görev yaptığını, öğretmen Gülcan Aktulu’nun babasıyla aynı kurumda çalıştığını söyleyerek güven kazandı.

Görüntülü görüşmelerde askerî üniforma giydiği, apoletinde yıldızlar bulunduğu, arkasında Türk bayrağı olan resmî bir ortamda bulunduğu görülen şahsın kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıttığı belirtildi.

Evlilik vaadiyle güven kazandı

Mağdur öğretmenin o dönem ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle polise başvurduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın bu durumu fırsata çevirdiği, "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek güven telkin ettiği ve evlilik vaadini de bu sürece bağladığı ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçıyla irtibata geçen mağdurun, konut alımı için toplam 770 bin lirayı teslim ettiği öğrenildi. Paranın verilmesinin hemen ardından sahte komutan ortadan kayboldu.


Olayın ardından dolandırıldığını anlayan öğretmenin emniyet birimlerine başvurduğu, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öğretmen Gülcan Aktulu, "Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. "Bir sessiz kal" diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum deyip babamın hatırı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı" dedi.

#Dolandırıcılık
#Bursa
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gümüşhane kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Gümüşhane kurası