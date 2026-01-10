'Babanın hayrına yardım edeceğim' dedi, 770 bin lirayı böyle aldı: Akılalmaz dolandırıcılık

Öğretmen Gülcan Aktulu, "Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. "Bir sessiz kal" diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum deyip babamın hatırı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı" dedi.