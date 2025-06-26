Bağcılar'da iki katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

1 /8 Yangın saat 18.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 490. Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatısında çıktı.

2 /8 Henüz bilinmeyen bir nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı.

3 /8 Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

4 /8 Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

5 /8 Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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