Bakan Kurum: Yıl sonuna tüm depremzedeler evleri ve iş yerlerine kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki yıl geçmeden 200 bin konutu teslim ediyorsunuz ve bu yılın sonunda da inşallah tüm depremzedeler evlerine ve iş yerlerine kavuşacaklar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı süren afet konutlarını yerinde inceledi. Azerbaycan Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, yürütülen projenin şehircilik açısından örnek teşkil ettiğini ifade etti. Depremzedelerin evleri konusunda önemli bir açıklamada yapan Bakan Kurum, bu yılın sonunda tüm depremzedelerin evlerine ve iş yerlerine kavuşacaklarını müjdeledi.



