Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak: Seyahat süresi 15 dakika düşecek

Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak: Seyahat süresi 15 dakika düşecek

18:2931/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada "92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde, Suludere Köprüsü, Badarmit Köprüsü ve Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik. Yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, yarın standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış töreni için Burdur'a gelecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Burdur’un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Uraloğlu, "Gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik." dedi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu koridorlardan biri Burdur'u güneydeki ilçelerine ve Akdeniz sahil şeridine bağlayan Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'dur. Bu güzergahı artık 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca, 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik." ifadelerini kullandı.



Söz konusu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'nin güneybatısında yer alan önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardının da yükseltildiğini, hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Proje ile zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.



#Burdur
#Tefenni
#Çavdır
#Yol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?