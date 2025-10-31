Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak: Seyahat süresi 15 dakika düşecek

Söz konusu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'nin güneybatısında yer alan önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardının da yükseltildiğini, hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Proje ile zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.







