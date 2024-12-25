Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek

"Kahta-Siverek Yolu sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacak. Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır" açıklamasında bulundu.



