Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi yarı yarıya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek Yolu kapsamında yapılan Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini duyurdu. Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini belirterek, "Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık'ta da Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz."
"Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda 38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi ve daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üst geçit köprüsünü de tamamladık" dedi.
'Yıllık 953 milyon lira tasarruf edeceğiz'
Bakan Uraloğlu, yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini belirterek, "Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız. Yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edilecek ve bu sayede trafik güvenliği artacak."
"Kahta-Siverek Yolu sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacak. Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır" açıklamasında bulundu.