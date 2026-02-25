Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot İzmir'de defnedildi

Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot İzmir'de defnedildi

18:4425/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Bolat'ın naaşı, Balıkesir'de düzenlenen askeri törenin ardından İzmir'in Çiğli ilçesine getirildi

Babaevinde helallik alınmasının ardından Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda top arabasına kadar taşındı.


Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi

#Şehit
#Kaza
#Pilot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Son dakika gelişmeler