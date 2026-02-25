Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot İzmir'de defnedildi

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda top arabasına kadar taşındı.
Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi