Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Bayburt'ta öğrenciler 'zilsiz okul' uygulamasıyla zamanı iyi kullanmayı öğreniyor

Bayburt'ta öğrenciler 'zilsiz okul' uygulamasıyla zamanı iyi kullanmayı öğreniyor

12:1626/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Bayburt'ta "zilsiz okul" uygulamasına geçilen 8 okulda, öğrencilerin sorumluluk alarak zamanlarını iyi yönetmesi sağlanıyor.


İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, projenin uygulandığı TOBB Örence İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.


Projenin öğrencilerin davranışlarına etkileri hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kahraman, projenin 8 okulda devam ettiğini söyledi.


Zaman zaman projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek hem öğrenciler hem de öğretmen ve idarecilerle görüştüklerini belirten Kahraman, "Bu manada okulumuzda yaptığımız incelemelerde öğrencilerin sorumluluk bilincinin arttığını, gürültü kirliliğinin azaldığını, öğrencilerin derse odaklanmasının arttığını ve demokratik okul kültürünün desteklendiğini müşahede ettik." dedi.


Kahraman, bu sayede öğrencilerin zamanı daha iyi kullandıklarına ve öğretmen öğrenci iletişiminin güçlendiğine şahit olduklarını aktardı.


Öğrenci ve öğretmenlerin uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Kahraman, 8 okulda uygulanan projeyi il genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.


Öğrencilerden Neslişah Türk ise okullarında uygulanan proje sayesinde sorumluluk bilincinin geliştiğini dile getirdi.


Başlarda zorlandığını ancak kısa sürede uygulamaya alıştığını belirten Türk, şöyle konuştu:


"Teneffüslerde geç kalmamak için saatimizi kontrol ediyoruz, dolayısıyla bu durum planlama yapmamızı da sağladı. Her teneffüs farklı bir aktivite yapmaya başladık. Başlarda zorlandık ama şimdi dersin ne zaman başlayacağını biliyoruz. Bu şekilde derse zamanında yetişiyoruz. Artık geç kalmalar bitti."


6. sınıf öğrencisi Ahmet Eymen Saka da zaman yönetimi alışkanlığı edindikleri için teneffüsleri daha güzel değerlendirdiklerini ifade etti.

#Bayburt
#Zilsiz okul
#TOBB Örence İlkokulu
#İmam Hatip Ortaokulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası Faiz Kararı Son Açıklamalar: Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?