







'KALACAK YER SORUNUMUZ VAR'





Hasatta çalışan İranlılar ise Türkiye’ye turist izniyle geldiklerini ve bu süreçte çalışarak gelir elde ettiklerini anlattı. Tarlada patates toplayan Ali Khiredast, ülkelerine döneceklerini söyledi. Khiredast, "Burada banyo ve yatacak yerimiz yok. Başka bir sıkıntımız yok, sadece kalacak yerimiz olsa daha rahat ederiz" şeklinde konuştu.





Bir diğer İranlı Zekerya Panjasoor ise, harçlıklarını çıkarıp ülkelerine döneceklerini bildirdi. Panjasoor, sıcak havanın kendilerini zorlamadığını ve işlerini sorunsuz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.