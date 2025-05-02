Bayraktar TB2 pilotları Isparta'da 18 haftalık eğitimle göreve hazır hale geliyor

Eğitimlerde kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, 27 bin feet irtifada 24 saat boyunca görev yapabilen, tamamı yerli mühendislik ürünü taktik sınıf bir İHA. Farklı mühimmat türleri taşıyabilen TB2, keşif ve gözetlemenin yanında ateş desteği ve afet durumlarına müdahalede de aktif rol üstleniyor. Şimdiye kadar bir milyon uçuş saatini aşan TB2, Türkiye'nin savunma gücünün sembollerinden biri haline geldi.