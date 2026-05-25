Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artırıldı: Cezalar cep yakacak

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak milyonlarca sürücüyü bu yıl sıkı trafik denetimleri bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, artan kaza riskine karşı ülke genelinde radar uygulamalarını yoğunlaştırırken, hız sınırını aşan sürücülere 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Hangi ihlale ne kadar ceza var? İşte haberin detayları...
Bayram nedeniyle milyonlarca vatandaş memleket ve tatil yoluna çıkarken, İçişleri Bakanlığı da trafik güvenliği için ülke genelinde ek önlemler aldı. “Ocaklara kara haber gitmemesi” amacıyla yürütülen denetimlerde, trafik ekipleri kritik güzergâhlarda 24 saat esasına göre görev yapacak.
Yoğunluğun en fazla yaşandığı güzergâhlardan İstanbul-Ankara hattında sürücüler yakın takibe alınacak. Trafik ekipleri, yoğunluğa göre değişmekle birlikte 51 noktada denetim gerçekleştirecek, 16 ayrı noktada ise radarlı hız kontrolü yapılacak. Yetkililer, sürücülere hız limitlerine uyma, takip mesafesini koruma ve trafik kurallarına eksiksiz riayet etme çağrısında bulundu.
İstanbul-Ankara ve İzmir hatlarında sıkı denetim
Bayram trafiğinde yoğunluğun yaşanacağı İstanbul-İzmir güzergâhında da denetimler artırıldı. Emniyet ekipleri, söz konusu hatta 40 ayrı noktada uygulama yapacak, 12 noktada ise radarlı hız kontrolü gerçekleştirilecek.
Bursa-Ankara güzergâhında ise sürücüler sıkı takibe alınacak. Bu hatta 14 farklı noktada radar uygulaması yapılırken, 12 hız koridoru ve 9 ayrı kontrol noktasında denetim gerçekleştirilecek.
Hız koridoru uygulaması devrede
Bursa’dan İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüler de 31 ayrı noktada denetime tabi tutulacak. Güzergâhta ayrıca 3 hız koridoru ve 3 radar kontrol noktası bulunacak. Bursa-İzmir hattında ise trafik ekipleri 5 hız koridoru ve 4 radar kontrol noktasıyla sürücüleri denetleyecek. Yetkililer, bayram süresince sürücülerden hız limitlerine uymalarını ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermelerini istedi.
Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi. Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak.
Aşırı hız yapan sürücüler için cezalar 30 bin TL'ye kadar yükseltildi. Hız ihlalinin derecesine göre ehliyete 30, 60 ve 90 gün el koyma uygulanacak.
Trafikte yeni ceza tarifesi: Aşırı hıza rekor yaptırım
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası veriliyor.