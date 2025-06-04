Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, arefe ile Kurban Bayramı'nın 1, 3 ve 4. günü Doğu Anadolu Bölgesinin bazı kesimleri yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise bayram boyu az bulutlu ve açık olacak. Ülkemizin bugün itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

1 /9 Ülkemizin 4 Haziran Çarşamba (bugün) gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2 /9 Arefe Günü (5 Haziran Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri yağışlı geçecek.

3 /9 Bayramın 1. günü (06 Haziran Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 /9 Bayramın 2. günü (07 Haziran 2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

5 /9 Bayramın 3. günü (08 Haziran 2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yağışı geçmesi bekleniyor.

6 /9 Bayramın 4. günü (09 Haziran 2025 Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu:

Ankara: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29,

Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31,

Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32,

Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32,

Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece.

8 /9 İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 18ila 20 / 29 ila 31,

Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30,

Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28,

Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28,

Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece.