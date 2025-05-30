Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonların gözü hava durumuna çevrildi. Tatil planları yapanlar için sıcaklıklar ve olası yağışlar büyük önem taşıyor. Peki, bayramda Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor? İstanbul’dan sahil kentlerine, Ege’den İç Anadolu’ya kadar tüm bölgelerde durum ne? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayram tatiline dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman uyarıyor: Güneşin altında uzun süre kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

1 /7 Kurban Bayramı yaklaşırken sıcak hava dalgası da etkisini artırmaya hazırlanıyor. Özellikle tatile çıkacak olan vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yağış olup olmayacağını ve sıcaklıkların kaç dereceye ulaşacağını merak ediyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları, bayram süresince hava durumuna dair önemli ipuçları veriyor. Bayramda yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar ne kadar artacak? Yanıtlar haberin devamında…

2 /7 Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Şen, “Pazartesinden itibaren sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak hızlı bir şekilde artacak” diyerek dikkat çekti.

3 /7 İstanbul’da bugünlerde 23-24 derece civarında seyreden sıcaklıkların pazartesiden itibaren 26-27 dereceye, bayram ortasına doğru ise 30 derecenin üzerine çıkacağını belirten Prof. Dr. Şen, “Bayram boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Türkiye genelinde de hava açık ve sıcaklıklar yüksek olacak” dedi.

4 /7 Prof. Dr. Şen, özellikle tatil bölgelerine gitmeyi planlayan vatandaşları da uyardı. Sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayan Şen, “Bu da esasında bir tehlike. İnsan sağlığı açısından öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmak risk oluşturur” diye konuştu.

5 /7 “Tatile gidenler dikkatli olmalı”

Sıcak havanın etkisinin 10 gün kadar sürebileceğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen, şu uyarılarda bulundu:

6 /7 “Bayram tatili güzel geçecek gibi görünüyor ancak bazı önlemler alınmalı. Açık renkli, bol giysiler tercih edilmeli. Şapka ve güneş gözlüğü olmadan deniz kenarına çıkılmamalı. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında bulunmak sağlık sorunlarına yol açabilir. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar yüksek, yağış görünmüyor. Güney ve Ege’de sıcaklıklar yer yer aşırı değerlere çıkabilir.”