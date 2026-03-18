Bayramda kar sürprizi: Meteoroloji kar yağacak şehirleri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! 18 Mart’tan itibaren sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak, fırtına ve kar yağışı yurt genelinde etkili olacak. Bayramda kar beklenen iller de netleşti. İşte 20-21-22 Mart hava durumu tahmini…
Türkiye’de sıcak hava dalgası sona eriyor, yerini yağışlı sistem alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı.
Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Bayramda hava nasıl olacak?
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise yarından itibaren sağanak ve kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Arife gününden başlayacak olan kar yağışı ve sağanak tüm bayram boyunca devam edecek. Kar yağışı Bolu'ya kadar gelecek. Sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Yağışlı sistem sadece sahil şeridini değil, iç kesimleri de vuracak. İşte kar yağışı ve sağanak beklenen iller...
Lapa lapa kar yağacak
20 Mart Cuma
Kütahya
Bolu
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Ardahan
Osmaniye
21 Mart Cumartesi
Afyonkarahisar
Kütahya
Kastamonu
Bolu
Hakkari
Bitlis
Van
Ağrı
Mardin
Sivas
Yozgat
Kırıkkale
Nevşehir
Kırşehir
Aksaray