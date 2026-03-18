Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayramda kar sürprizi: Meteoroloji kar yağacak şehirleri tek tek açıkladı

10:56 18/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! 18 Mart’tan itibaren sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak, fırtına ve kar yağışı yurt genelinde etkili olacak. Bayramda kar beklenen iller de netleşti. İşte 20-21-22 Mart hava durumu tahmini…

Türkiye’de sıcak hava dalgası sona eriyor, yerini yağışlı sistem alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Bayramda hava nasıl olacak?

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise yarından itibaren sağanak ve kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Arife gününden başlayacak olan kar yağışı ve sağanak tüm bayram boyunca devam edecek. Kar yağışı Bolu'ya kadar gelecek. Sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek. İstanbul'da bayram boyunca sağanak yağış etkili olacak.


Yağışlı sistem sadece sahil şeridini değil, iç kesimleri de vuracak. İşte kar yağışı ve sağanak beklenen iller...

Lapa lapa kar yağacak

20 Mart Cuma

Kütahya

Bolu

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Osmaniye


21 Mart Cumartesi

Afyonkarahisar

Kütahya

Kastamonu

Bolu

Hakkari

Bitlis

Van

Ağrı

Mardin

Sivas

Yozgat

Kırıkkale

Nevşehir

Kırşehir

Aksaray

#kar yağışı
#sağanak
#Bayramda hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
