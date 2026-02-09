Bebek mamalarında büyük tehlike! Türkiye’de dev markanın ürünleri toplatılıyor: Bakanlıktan "toksin" uyarısı

Nestlé ve Danone’den gelen peş peşe geri çağırma kararları, anne ve babaları büyük bir tedirginliğe sürükledi. İsrail’e verdikleri destek nedeniyle bir süredir boykot listelerinde yer alan bu markalar, şimdi de ürünlerindeki sağlık riskiyle gündemde. Öyle ki, Nestlé'nin ardından Danone bünyesindeki Aptamil’in belirli serilerinde gıda zehirlenmesine yol açan tehlikeli bir toksin saptandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, uluslararası alarm sistemlerinden gelen uyarılar üzerine riskli ürünlerin piyasadan toplatılması için geniş çaplı bir operasyon başlatırken, ailelere ellerindeki mamaları iade etmeleri yönünde kritik bir çağrıda bulundu.

1 /6 Dünyaca ünlü bebek maması markaları Nestlé ve Danone’den gelen peş peşe toplatma kararları, milyonlarca ebeveyni büyük bir endişeye sevk etti. Nestlé’nin SMA ürünlerinde yaşanan krizin ardından, Danone bünyesindeki Aptamil’in belirli serilerinde de tehlikeli bir toksin saptandığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden bu gelişme üzerine riskli ürünlerin ivedilikle piyasadan çekilmesi talimatını verirken, ailelere de ellerindeki ürünleri tüketmeme ve iade etme çağrısında bulundu. İşte tüm dünyanın gündemindeki olayla ilgili detaylar.

2 /6 BEBEK MAMALARINDA ÜST ÜSTE TOPLATMA KARARI

Dünya genelinde bebek beslenmesi sektöründe faaliyet gösteren Nestlé ve Danone, ürünlerindeki bakteriyel riskler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Nestlé’nin SMA marka ürünlerinin 50’den fazla ülkede geri çağrılmasının hemen ardından, Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinde de benzer bir risk saptandı.

3 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu ürünlerin belirli serilerinde gıda zehirlenmesine yol açabilen "cereulide toksini" tespit edildiğini belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. Son bir ayda iki büyük markada yaşanan bu güvenlik zafiyeti, bebek sahibi ailelerde endişe düzeyini artırdı.

4 /6 APTAMİL ÜRÜNLERİNDE TOKSİN ŞÜPHESİ

Yapılan teknik incelemeler ve uluslararası bildirimler sonucunda, Aptamil’in belirli bir üretim serisinde ciddi bir sağlık riski belirlendi. Tespit edilen cereulide toksini nedeniyle Bakanlık, riskli partiye ait ürünlerin ivedilikle toplanması talimatını verdi.

5 /6 BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: "TÜKETMEYİN, İADE EDİN"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, uluslararası hızlı alarm sistemleri olan INFOSAN ve RASFF üzerinden süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, ithalat süreçlerinde denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, halk sağlığını korumak adına tüm partiler için akredite laboratuvar raporu zorunluluğu getirirken, riskli ürünlere dair şu resmi uyarıyı paylaştı:

