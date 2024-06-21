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Bebek mevlidinde tavuk-pilav yiyenlerden 17 kişi hastanelik oldu

08:10 - 21/06/2024 Cuma
DHA
<p>Ev sahibinin pişirdiği öğrenilen tavuk-&nbsp;pilavdan numune alındı.&nbsp;</p>
Ev sahibinin pişirdiği öğrenilen tavuk- pilavdan numune alındı.

Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyen 30 kişilik komşu ve akrabalardan oluşan gruptan 17 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

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Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Kırat Mahallesi'nde öğlen saatlerinde E.D.'nin evinde bebek mevlidi düzenlendi. 

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Mevlide yaklaşık 30 kişilik akraba ve komşu grubu katıldı. 

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Ev sahibinin hazırladığı öğrenilen tavuk- pilav misafirlere ikram edildi.

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Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti duyan konuklar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. 

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Hastaneye şu ana kadar 17 kişinin başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 17 kişi, tedaviye alındı.

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Olayın ardından ekipler tarafından tavuk- pilavdan numune alınırken zehirlenmelerle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

#Zonguldak
#Mevlid
#Zehirlenme
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