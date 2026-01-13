Beş katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü

Binanın tehlike oluşturduğunu dile getiren Araboğa, şöyle konuştu:





"Apartman için yıkım kararı verilmiş ama bu yıkımın neden gerçekleşmediğini bilmiyorum. Her gün tehlike arz ediyor, binaya giren çıkan var. Yukarıdan parçalar düşüyor. Bu konuda müraacatımız olmasına rağmen hala kayıtsız kalınıyor. Burada bir can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek? Burada nöbet tutuyor, sokaktan geçen insanları uyarıyorum."