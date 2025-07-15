Beylikdüzü'nde kimyasal panik: 15 katlı bina tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nün Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.
Beş kişi fenalaştı
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
15 katlı bina tahliye edildi
Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.