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Beylikdüzü'nde kimyasal panik: 15 katlı bina tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'nde kimyasal panik: 15 katlı bina tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

15:5315/07/2025, Salı
DHA
AA
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İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nün Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

Beş kişi fenalaştı


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.


Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

15 katlı bina tahliye edildi


Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.


Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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