Beylikdüzü'nde kimyasal panik: 15 katlı bina tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 /4 Beylikdüzü'nün Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

2 /4 Beş kişi fenalaştı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

3 /4 Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.