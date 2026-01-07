Bingöl’de UMKE’den zorlu şartlarda hasta nakli

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında ikamet eden kanser hastası L.T.’nin (60) ağrıları arttı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Hastanın Genç Devlet Hastanesi’ne nakli için 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile UMKE ekipleri harekete geçti.