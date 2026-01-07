Bingöl’de UMKE’den zorlu şartlarda hasta nakli

Bingöl’de bir mezrada ikamet eden, kanser tedavisi gören ve şiddetli ağrıları bulunan 60 yaşındaki hasta, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında ikamet eden kanser hastası L.T.’nin (60) ağrıları arttı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Hastanın Genç Devlet Hastanesi’ne nakli için 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile UMKE ekipleri harekete geçti.
Hastanın bulunduğu bölgedeki yol durumu hakkında İl Özel İdaresi ile gerekli görüşmeler yapılarak ulaşım şartları değerlendirildi. Yol durumunun teyit edilmesinin ardından UMKE ekipleri, tam paletli ambulans ile hastaya ulaştı.
Olay yerinde gerekli ilk değerlendirmeleri yapılan hasta, UMKE ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edildi. Hasta, güvenli bir şekilde Genç Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.