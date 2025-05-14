Bir aydır kayıp olarak aranıyordu: Ordu'da görme engelli yaşlı adam derede ölü bulundu

Aradan geçen günlere rağmen kendisinden bir iz alınamayan Necati Demirci, için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Necati Demirci'den hiçbir ize ulaşılamadı.