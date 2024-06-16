|
Gündem

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acil servise koştu

09:01 - 16/06/2024 Pazar
AA

Bu Kurban Bayramı da manzara değişmedi. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı.

1/ 11

Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. 

2/ 11

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. 

3/ 11

Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.

4/ 11

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.

5/ 11

Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

6/ 11

Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. 

7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
#acemi kasap
#Kurban Bayramı
#HAstane
16 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban eti nasıl pişirilir?