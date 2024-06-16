Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acil servise koştu

Bu Kurban Bayramı da manzara değişmedi. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı.
Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı.
Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.
Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.
Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.
Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.
Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti.