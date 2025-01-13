Bir inek aldı tüm hayatı değişti: Şimdi servet sahibi oldu

Hayvanlarımızla gece gündüz ilgilendik. Bakımını personelimiz yapıyor ama gerektiğinde biz de yapıyoruz. Çalışanları, hayvanların suyu, yemi ve kilolarına uygun şekilde ilgilenmeleri için yönlendiriyorum. Talebe göre Nevşehir ve il dışına ürün gönderiyoruz. İleriye yönelik daha da büyütmeyi düşünüyoruz ama çocuklarımız yapmadığı için biz de ancak bu kadarına yetişebiliyoruz. İşi severek yapmak lazım"