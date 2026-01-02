Bitlis'te çığ altında kalan iki kişi kurtarıldı

"Valiliğimiz koordinesinde AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla kurtarma ve güvenlik çalışmaları başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çığ riski bulunan güzergahlarda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."







