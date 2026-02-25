Bitlis'te nefes kesen çekim: 4 saatte dağların zirvesiyle görüntülendi

Bitlis’te karlı dağlarda eksi 4 derece soğukta gerçekleştirilen 4 saatlik çekim sonucunda, yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion bulutsusu dağların zirvesiyle net şekilde görüntülendi.
Doğa ve gökyüzü gözlemcisi olan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından gerçekleştirilen çalışmada telefoto lens, profesyonel teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanları kullanıldı. Çekimin yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirten Önen, eksi 4 derecede ve zorlu hava şartlarında çalışmanın oldukça güç olduğunu ifade etti.
Bitlis’in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay tutkunları için önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Önen, sabırlı bekleyişin ardından etkileyici kareler ortaya çıktığını söyledi. Bitlis’in karlı zirveleri ile uzayın derinliklerini aynı kadrajda buluşturduklarını belirten Önen, saatler süren ve birkaç güne yayılan çekimlerin ardından hedefledikleri kareleri elde edebildiklerini dile getirdi.
Kış aylarında, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde bazı parlak uzay bulutsularının zifiri karanlıkta çıplak gözle kısmen görülebildiğini kaydeden Önen, özel ekipmanlar kullanıldığında çok daha fazla detayın ortaya çıkarılabildiğini ifade etti.
Önen, "Bitlis, ışık kirliliğinin az olduğu illerdir biridir. Bu açıdan bize pek çok fırsatlar sunmaktadır. Bizde uzay ve doğaseverler olarak ekipmanlarımızı hazır ettik. Gece gökyüzünde Orion bulutsusunu karlı dağlarla beraber batışını izleyip aynı zamanda kayıt altına alacağız. Gece dondurucu soğuk olmakta. Saatlerce biz o dondurucu soğukta bekleyip uzay severler olarak kareler oluşturmaya çalışıyoruz. Bir hayli zor olacak fakat onu görmeye ve fotoğraflamaya değiyor. Bizlerde ekipmanlarımızı, teleskoplarımızı ve foto lenslerimizi bunun için hazır hale getirdik. Binlerce yıldızı çıplak gözle görebildiğimiz gibi bu ekipmanlarla da daha fazla detay görebilmekteyiz. Gece özellikle kış aylarında Orion bulutsusu daha görünür bir hale gelmektedir. Fotoğraflamak ve görüntülemek açısından daha ideal bir halde. Bitlis’in karlı dağlarından buzlu bölgelerinden Orion bulutsusunun batışını çekeceğiz" dedi.
Mayalar tarafından "kozmik yaratılış ateşi" olarak adlandırılan bu bulutsuya ilişkin elde edilen görüntüler ise Bitlis’in kış gecelerinde sunduğu berrak ve büyüleyici gökyüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.