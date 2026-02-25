Bitlis'te nefes kesen çekim: 4 saatte dağların zirvesiyle görüntülendi

Bitlis’in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay tutkunları için önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Önen, sabırlı bekleyişin ardından etkileyici kareler ortaya çıktığını söyledi. Bitlis’in karlı zirveleri ile uzayın derinliklerini aynı kadrajda buluşturduklarını belirten Önen, saatler süren ve birkaç güne yayılan çekimlerin ardından hedefledikleri kareleri elde edebildiklerini dile getirdi.





Kış aylarında, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde bazı parlak uzay bulutsularının zifiri karanlıkta çıplak gözle kısmen görülebildiğini kaydeden Önen, özel ekipmanlar kullanıldığında çok daha fazla detayın ortaya çıkarılabildiğini ifade etti.