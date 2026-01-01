Yeni Şafak
Bitlis’te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü: Sürücü sağ kurtarıldı

Bitlis’te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü: Sürücü sağ kurtarıldı

21:291/01/2026, Perşembe
DHA
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle seyir halindeki belediyeye ait yakıt tankerinin üzerine çağ düştü. Çığ altında kalan tanker sürücüsü Nahit Kandemir, olay yerine gelen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayata durma noktasına getirirken, akşam saatlerinde kentin çevre yolunda seyir halindeki belediyeye ait tankerinin üzerine çığ düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 Çığ altında kalan sürücü Nahit Kandemir, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yakıt tankeri ise iş makinelerinin yardımıyla kar kütlesi altında çıkarıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Çevre yolumuzda meydana gelen çığ olayında ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde personelimiz sağ salim kurtarılmıştır. Kapanan yolumuz da kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum." dedi.



YOLDAN ÇIKAN ARAÇLAR POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI


Bu arada Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkan bazı araçlar, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sürücüler, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. Yetkililer, sürücüleri tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

