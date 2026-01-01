Bitlis’te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü: Sürücü sağ kurtarıldı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Çevre yolumuzda meydana gelen çığ olayında ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde personelimiz sağ salim kurtarılmıştır. Kapanan yolumuz da kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum." dedi.







