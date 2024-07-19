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Bodrum'da ana su isale hattı patladı: Yol çöktü cadde göle döndü

08:07 - 19/07/2024 Cuma
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi.

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Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı. 

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Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu. 

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İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı.

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Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

#Muğla
#Bodrum
#su isale hattı
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