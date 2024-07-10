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Bodrum'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı! Vali açıklama yaptı: 2024 yılının en ciddi yangınlarından biri

07:31 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:00 - 10/07/2024 Çarşamba
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 18 saatte kontrol altına alındı. Yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece yaptığı açıklamada, "2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz" demişti.

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Bodrum'daki yangın giderek büyüyor. Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş bir alana yayılırken, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ise zaman zaman ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. 

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Pınarlıbelen ile Kumköy Mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürerken, yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. 

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Kontrol altına alındı


Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi.


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

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Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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"2024 yılının en ciddi yangınlarından biri"


Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece yaptığı açıklamada, "Öncelikle Bodrum'a Muğla'mıza büyük geçmiş olsun. Ülkemize büyük geçmiş olsun. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada; Kumköy'de, Etrim mevkinde. Burada bütün orman ekibimiz bölge müdürümüzün liderliğinde yine AFAD birimlerimiz, müdürümüz artı özel sektör termik santrallerimiz, büyükşehir belediyemiz, itfaiye, MUSKİ, Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve vatandaşlarımızla beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben burada görev yapan tüm orman personelini, yine diğer kurumlardan gelen canla başla çalışan jandarmalarımız, diğer personellerimiz tebrik ediyorum. Şu anda yerleşim yeri için Allah'a şükür bir tehlike yok. Ancak tabii tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz çalışacak. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce kilometre su hortumlarını taşıdılar. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Bir taraftan havadan da gayret devam ediyor." demişti.

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Akbıyık, "Burada bugün 18 hava aracımız çalışıyor şu anda. 119 arazözümüz, itfaiyelerimiz ve belediyelerden gelen, özel sektörden termik santrallerden gelen ekiplerimiz yol açma çalışmaları yapıyorlar. Ağırlıklı orman bölge müdürlüğümüz personelleri olmak üzere yaklaşık 420 personelimiz burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz, kontrol altına alacağız. Milletimize, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni de inşallah tespit edilecek. Tahminen şu anda tam ölçüm yapılmadı ama 100 hektar civarı alan etkilendi. Bunun içerisinde zeytinlik alanlar da var. Alan tespit çalışmaları daha sonra yapılacak." ifadelerini kullandı.

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#Muğla
#Bodrum
#Orman
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