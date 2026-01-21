Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Bölge sakinleri tedirgin: Tekirdağ'da deniz 50 metre çekildi

Bölge sakinleri tedirgin: Tekirdağ'da deniz 50 metre çekildi

15:1021/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Tekirdağ’ın Marmarareğlisi ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Sahili'nde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü.

Daha önce 20 metre çekilen denizin bu kez kıyıdan 50 metreye kadar çekilmesi tedirginliğe neden olurken; bazıları adacıkların üzerinde gezerek fotoğraf çekildi.





Tekne sahipleri de hasar olup olmadığı yönünde teknelerini kontrol etti.

#tekirdağ
#Marmaraereğlisi
#deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin konu Bursa kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?