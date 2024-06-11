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Bölgeye can suyu olacak: Yusufeli-Artvin kara yolunu 15,5 kilometre kısaltan Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı

13:22 - 11/06/2024 Salı
AA

Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahındaki 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı. Yusufeli Barajı suları altında kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı sağlayan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.Hizmete açılan Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde Yusufeli ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi 15,5 kilometre, ulaşım süresi ise 25 dakika kısaldı. Trafiğin daha güvenli ve konforlu hale geldiği viyadükle yıllık 43 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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150 metre yüksekliğinde, 685 metre uzunluğunda "çelik orthotropic köprü" olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü, itme-sürme yöntemiyle inşa edildi.


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Hizmete açılan Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde Yusufeli ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi 15,5 kilometre, ulaşım süresi ise 25 dakika kısaldı.


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Trafiğin daha güvenli ve konforlu hale geldiği viyadükle yıllık 43 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.


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"Yakıttan ve zamandan kar edeceğiz"


Viyadükten aracıyla geçen yöre sakinlerinden Nuri Kılıçlıoğlu, AA muhabirine, uzun zamandır viyadüğün açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Mutluyuz. Artvin'e, Erzurum'a giderken meşakkatli bir yoldan geçiyorduk. Yol bozuk, mesafe fazlaydı. Şu an çok güzel oldu. Yakıttan ve zamandan kar edeceğiz. Bu köprünün yapımında emeği olandan Allah razı olsun." dedi.


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Yöre sakini Mehmet Yılmaz ise köprü yapılana kadar 15 kilometre fazladan yol gittiklerini belirterek, bu durumdan kurtulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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Viyadükle artık ilçeye kolaylıkla ulaşacaklarına işaret eden Yılmaz, "Civardaki bazı köylerdeki vatandaşlar, uzaklıktan dolayı Yusufeli'ne değil Artvin'e gidiyordu. Artık ilçeye gelecektir. Bunun ilçe esnafına faydasına olacaktır. Devletimize, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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Şükrü Çakaloğlu da viyadüğün güzel olduğunu kaydederek, "İlçeye çok şey kazandıracak. Vatandaş rahatladı. Yollar çok uzaktı, şimdi kısaldı. Bakanımıza, devletimize çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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#Artvin
#Yusufeli
#yol
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