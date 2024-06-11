Bölgeye can suyu olacak: Yusufeli-Artvin kara yolunu 15,5 kilometre kısaltan Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı

"Yakıttan ve zamandan kar edeceğiz"





Viyadükten aracıyla geçen yöre sakinlerinden Nuri Kılıçlıoğlu, AA muhabirine, uzun zamandır viyadüğün açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Mutluyuz. Artvin'e, Erzurum'a giderken meşakkatli bir yoldan geçiyorduk. Yol bozuk, mesafe fazlaydı. Şu an çok güzel oldu. Yakıttan ve zamandan kar edeceğiz. Bu köprünün yapımında emeği olandan Allah razı olsun." dedi.



