Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu Dağı geçişinde yağmur ve sis etkili oldu

Bolu Dağı geçişinde yağmur ve sis etkili oldu

12:4326/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve sis etkili oldu.

 Sis nedeniyle yol üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi.




 Bolu Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre bölgede hafta sonu yoğun kar bekleniyor.



#bolu dağı
#bolu
#sis
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar kaç TL, euro ne kadar? 26 Aralık 2025 Cuma güncel döviz fiyatları