Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Bolu Dağı'ndaki zincirleme kazada bir kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı'ndaki zincirleme kazada bir kişi ağır yaralandı

21:0918/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Düzce'de, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden N.K'nin kullandığı 14 AAR 346 plakalı karavan çeken cip ile H.D'nin idaresindeki 78 AAU 588 plakalı tır ve Z.A. yönetimindeki 14 AY 369 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı.



Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Z.A. yaralandı.





Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan yaralı, ambulansa Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.



Z.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



#Düzce
#Zincirleme kaza
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...